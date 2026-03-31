チェコ・プラハで行われたフィギュアスケート世界選手権での金メダルを最後に現役を退いた坂本花織（２５）＝シスメックス、同２位の千葉百音（２０）＝木下グループ、ペアの長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー、アイスダンスの吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組が３１日、帰国し関西国際空港内で取材に応じた。帰国便では「機内食を満喫しました。国際線に乗ることもなくなるので、食べれるもんは食