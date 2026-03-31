アポロ計画以来およそ半世紀ぶりとなる、有人での月周回飛行の宇宙船打ち上げまであと2日となり、NASA＝アメリカ航空宇宙局はカウントダウンを開始しました。【映像】月周回飛行予定の4人の宇宙飛行士ら月周回探査計画「アルテミス?」では、4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船が10日かけて月を周回し、地球に帰還する予定です。打ち上げは1日午後6時24分に（日本時間2日午前7時24分）予定されていて、NASAは30日に正式なカウント