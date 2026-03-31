嵐の二宮和也さん、池田エライザさんが丸亀製麺新商品発表会に登壇しました。【写真を見る】【二宮和也】メンタル対処法は「何も考えない」池田エライザは「ネコに包まれること」讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、新カテゴリーとなる商品として「丸亀うどんメシ」を2026年4月7日（火）から販売開始します。「丸亀うどんメシ」を宣伝するパッションサポーターに選ばれた、二宮さんと池田さん。選ばれた感想を池田さんは?我々はど