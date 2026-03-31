JKAは31日、競輪男子の2026年後期（7〜12月）適用級班を発表した。S級670人（S班9人、1班211人、2班450人）、A級1518人（1班510人、2班511人、3班497人）で合計2188人となる。なおA級3班の格付けとなる第129期の新登録選手は合計から除外。