はしかの全国の患者数が、1週間で13人確認されました。【映像】はしか感染者 去年の3倍超今年に入りすでに152人となっていて、去年の3倍以上になっています。JIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと、3月22日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は13人でした。都道府県別にみると、東京が7人、次いで埼玉が3人、鹿児島が2人となっています。今年に入りすでに152人の感染が確認され、去年の同じ時期と比