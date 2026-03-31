「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が４年ぶり５度目のセンバツ制覇を果たした。試合後の表彰式では毎回の１５奪三振をマークして１５０球の完投勝利を収めた川本晴大投手の礼儀正しい一面がのぞくシーンがあった。金メダルが授与されていく中、大阪桐蔭の選手たちはしっかりと頭をさげ、「ありがとうございました」と伝えた。そして川本の順番が巡ってくると、身長１９２センチ