きょうは春の嵐となっています。あすにかけて大雨や暴風に警戒が必要です。【映像】強風の影響で店の看板が倒れている様子午前中は西日本で雨と風が強まり、徳島県日和佐では1時間で79.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。今年、全国で最も強い降り方です。また風も強まっていて、鳥取市では店の看板が倒れるなどしています。最大瞬間風速は25メートルを超えています。午後は東日本から東北で荒れた天気となる見込みで