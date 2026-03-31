フリーランス法違反で公正取引委員会から勧告を受けた京都放送＝京都市上京区公正取引委員会は31日、フリーランスの放送作家らに業務委託する際、書面やメールによる取引条件明示に不備があったとして、京都放送（京都市）のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。同法に基づくテレビ局への勧告は2例目。公取委によると、2024年11月1日〜25年9月9日、放送作家や番組出演のタレント、スタイリストなどフリー