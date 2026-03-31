THE RAMPAGEは31日、公式サイトを更新し、ボーカルの川村壱馬（29）が段階的に活動を再開すると発表した。川村は昨年11月、精神面の不調により、治療と療養のため活動を休止。現在開催中のTHE RAMPAGEのアリーナツアー「（R）MPG」は、15人でパフォーマンスを行っていた。公式サイトでは「医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりました」とし、「2026年