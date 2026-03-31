智弁学園―大阪桐蔭7回表大阪桐蔭2死二、三塁、黒川が左前に2点打を放つ＝甲子園大阪桐蔭が追い付かれた直後の七回に4点を勝ち越した。無死満塁から押し出し四球と内野ゴロで2点。さらに黒川が高めの甘い球を逃さず左前に運んで2点を加えた。打線は先発全員の11安打。川本は6安打3失点で完投。力のある真っすぐを軸に毎回の15三振を奪った。バックも無失策でもり立てた。後手に回った智弁学園はスクイズや六回の逢坂の同点ソ