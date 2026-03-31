元衆院議員の金子恵美氏（48）が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）に忠告した。市議会議長らに示し、市議会の調査特別委員会（百条委員会）で虚偽証言したなどとして、静岡地検は30日、田久保被告を在宅起訴。同被告が市長当選後、東洋大法学部の卒業証書を偽造し