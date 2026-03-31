「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）決勝終了後に応援団賞受賞校が発表され、最優秀賞には長崎西が輝いた。優秀賞は佐野日大、専大松戸、崇徳の３校。最優秀賞の選考理由については「７５年ぶりのセンバツ出場にわく在校生や卒業生らがアルプススタンドをスクールカラーのえんじ色に染め、楽しみながら一体感のある応援を繰り広げていたことが高く評価された。吹奏楽部は野球部マネジャー