ILLIT（アイリット）のデビュー曲「Magnetic」が、YouTubeで、3億ビューを突破した。HYBE（ハイブ）傘下ビリーフラップは30日「ミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』の再生回数が29日午後8時19分ごろ、3億回を超えた」と発表した。同曲は、24年3月に公開された。好きな相手に向かって全速力で走りだす心情をMagnetic（磁石）に例えた曲。特に、指を使ったポイント振り付けが、グローバルなショートフォームで爆