レギュラーガソリンの全国平均価格の速報値が発表され、1リットルあたり170円程度になりました。【映像】ガソリンスタンドで給油する人らの様子資源エネルギー庁によりますと、30日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、速報値で前の週より7.5円安い、1リットルあたり170.2円でした。過去最高だった16日時点の190.8円と比較すると、20円あまり値下がりしました。政府は高騰したガソリン価格を170円程度に抑えるため、1