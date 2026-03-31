タレント鈴木紗理奈（48）が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県伊東市の田久保真紀前市長が静岡地検から有印私文書偽造・同行使、地方自治法違反の罪で在宅起訴されたことについてコメントした。起訴状によると、田久保前市長は大学卒業の事実がないにもかかわらず、学歴を偽ろうと考え、昨年5月29日ごろ〜6月4日までの間に自身の名前や学長らの名前が入った“