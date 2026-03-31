Nintendo Switch 2用ソフト『マリオカート ワールド』の更新データVer. 1.6.0が配信された。新たなバトルルール「ドッカン！ボムへい」の追加やアイテム「キラー」の性能調整などが行われている。 【画像あり】「ドッカン！ボムへい」スクリーンショット 「ドッカン！ボムへい」は、アイテム「ボムへい」のみを使ってライバルのふうせんを割り合うバトルルール。通常のレӦ