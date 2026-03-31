JR四国によりますと、強風や大雨の影響できょう（31日）あさから瀬戸大橋線一部列車の運転を取りやめていましたが、以下の列車から順次運転再開見込みということです。 【写真を見る】【交通情報】瀬戸大橋線（マリンライナーなど）強風予報にともなう運転取りやめ→午後3時ごろから順次運転再開見込み【31日】 瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）運転再開見込み 【下り：岡山⇒四国方面】▶ 下り再開初列車：