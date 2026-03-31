CANDY TUNEが登場する、新TVCM「ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ」篇が4月1日より放映開始となる。これにあわせて、ほっともっと新CM発表会が3月30日に、ほっともっとを運営する株式会社プレナスが入るGINZA SIXにて開かれ、メンバーの桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏が登壇した。 （関連：【画像】CANDY TUNE『ほっともっと新CM発表会』撮り下ろし写真一覧） 4月の新商