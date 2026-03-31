京都を拠点に世界展開を続けるスペシャルティコーヒーブランド「% ARABICA（アラビカ）」が、中目黒・目黒川緑道に東京初となる路面店をオープンしました。都市と自然のリズムが交差するこの場所に誕生した新店舗は、ブランドの思想と空間表現を体感する場として位置づけられます。©Masato Kawano (︎Nacása & Partners Inc.)/Courtesy of % ARABICA Tokyo Nakameguro京都から世界へ──拡張するブランドの軌