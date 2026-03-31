あと数年で輸送艦艇10隻の陣容へ防衛省は2026年3月31日、新型輸送艦「あまつそら」「あおぞら」の引き渡し式を、広島県にある海上自衛隊呉基地で行いました。【艦内も】これが新型輸送艦「あまつそら」「あおぞら」です（写真で見る）この2隻は陸海空の共同部隊である自衛隊海上輸送群向けで、内海造船瀬戸田工場（広島県尾道市）にて建造が進められていた、にほんばれ型輸送艦（LCU）の2番艦と3番艦にあたります。両艦は基