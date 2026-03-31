女優で声優の戸田恵子が30日に自身のアメブロを更新。第47回松尾芸能賞の優秀賞を受賞したことを報告した。この日、戸田は「めでたい！めでたい！」と切り出し「本日は栄えある第47回松尾芸能賞 優秀賞を頂戴しました」と報告。「錚々たる皆様とご一緒に受賞できました事、誠に光栄の至り」と喜びをつづった。続けて、受賞については「特に私が受賞することに思い当たるところはないのですが。笑」と謙遜しつつ「長年、この芸能の