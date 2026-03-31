料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。義母と桜の名所を訪れたことや、帰省先での食事についてつづった。この日、桜井は「今日は滋賀で桜満喫予定でしたが」と明かすも「滋賀、、全く咲いていなく あきらめて大津よりの京都へ」と予定を変更したことを報告。「今日はお義母さんと一緒に」と義母と京都の世界遺産・醍醐寺を訪れたことを明かし「予想以上に、、期待以上に、、凄かった！！！豊臣秀吉が花見をしたとこ