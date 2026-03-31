フィギュアスケートの世界選手権で男子で活躍した、日本勢が３１日、羽田空港と関西国際空港に分かれて、帰国した。ミラノ・コルティナ五輪男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）、女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）らは成田空港着の航空機で帰国。現役最後の大舞台で金メダルを獲得し、ピリオドを打った坂本花織（シ