ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーで、療養していた川村壱馬が活動を再開することが３１日、所属事務所の公式サイトで発表された。「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ川村壱馬の今後の活動について」と題し、「２０２５年１１月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開