フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）に出場した「うたまさ」ことアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が３１日、関西国際空港に帰国した。リズムダンス（ＲＤ）で自己ベストを更新して初のフリーに挑み、１９位。吉田は「ＲＤは目標にしていた７０点台と、フリー進出を今回できたのでそこは良かった」と話し、森田は「でもまだまだ、たくさん伸びしろがあると思う。収穫も得られたので来シー