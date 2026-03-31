お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。「一緒は嫌です」と言い切る先輩芸人を実名告白する場面があった。この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。ママ・MEGUMIとともにトークを繰り広げた。芸歴22年でありながら、佐久間氏との絡みは「数えるばかり」しかないという藤森。佐久間氏は「すごい好きな芸人さ