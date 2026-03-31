グラビアアイドルの西野夢菜が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）の人気企画「このあと、どうする？」に登場し、印象的なシチュエーションを演じている。【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々同企画は“妄想デート撮”として人気を集める連載の第79弾。今回はお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしがシナリオを手がけ、「雨の夜、突然家に現れた元カノの妹」という設