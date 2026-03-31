巨人のアルベルト・バルドナード投手（３３）が、４月１日のファーム・リーグ・ロッテ戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で１９日のチーム合流後、初の実戦登板に臨む見込みとなっている。２月のキャンプは参加せず、パナマ代表としてＷＢＣに出場。２試合に登板して２回１失点、防御率４・５０だった。パナマはプエルトリコで行われた１次ラウンドＡ組で１勝３敗で敗退した。バルドナードは「自分の体の状態としては完璧に近