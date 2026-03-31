京都府長岡京市の住宅街で31日午後、火災が発生しました。 【写真を見る】【速報】京都・長岡京市の住宅密集地で火災火元とは別の住宅にも延焼 火元の住宅とは別の住宅にも延焼していて、午後4時15分時点でも消火活動が続いています。 ■火元の北側の住宅に延焼 31日午後3時前、京都府長岡京市緑が丘の近隣住民から、119番通報がありました。 火元は木造2階建ての住宅とみられ、住人の男性がやけどを負い治療を受けています