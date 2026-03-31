吉本新喜劇GMの間寛平（76）と“可愛すぎる新喜劇女優”の小寺真理（34）が「阪神競馬場春のG1 PR大使」に選ばれ31日、大阪市内で就任式が行われた。兵庫県宝塚市在住の寛平は「阪神競馬場は家が近所なんで、休みの日は走りに行ったり…。競馬好きな芸人よりボクが一番行ってると思います」とPR。「阪神競馬場はめちゃめちゃキレイです。ボクの庭みたいなモン。警備員のおっちゃんとも友だちになってますから。走り方でおっ