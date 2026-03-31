フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で４位入賞を果たした「ゆなすみ」ことペアの長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が３１日、関西国際空港に笑顔を見せながら帰国。長岡は「世界選手権での（種目別の３位以内に贈られる）スモールメダルは私たちにとって価値が大きい。本当にうれしく思っています」とはにかみ、森口は「今シーズンは山あり谷あり。このスモールメダルに意味を感じていますし、こうやって形