◇MLB ホワイトソックス9-4マーリンズ(日本時間31日、ローンデポ・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が今季初DHに起用。ヒットも記録しチームは今季初勝利を飾りました。開幕から3戦、ファーストを守っていた村上選手でしたが、この日は「2番・DH」で先発。ベナブル監督は「少し休ませるためです。でも、彼は打線に欠かせない存在ですからね。もちろん、明日は一塁手としてスタメンに戻る予定です」と休息のためだと答えまし