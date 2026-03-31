「ほどなく、お別れです」「君が最後に遺した歌」と、2026年も手掛けた作品が早速、注目を集めている三木孝浩監督。ラブストーリーの名手としても知られる三木監督が2025年に世に送り出したのが、映画「知らないカノジョ」だ。映画「知らないカノジョ」中島＆miletのインタビューはこちら中島健人が主演を務め、シンガーソングライターのmiletがヒロインを演じた本作。ファンタジックな設定の中で展開される、切なくも愛おしいラブ