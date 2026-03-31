昨年１１月から精神面の不調で休養していたダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の川村壱馬（２９）が１日、段階的に活動を再開することが分かった。この日、所属するＬＤＨＪＡＰＡＮの公式サイトで発表された。同サイトは「２０２５年１１月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に