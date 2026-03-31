【モデルプレス＝2026/03/31】女優の菅井友香と沢村一樹が3月31日、都内で開催されたドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」記者会見に入山法子、稲葉友、山本夕月とともに出席。チーフ監督を務める沢村が出演者を絶賛する場面があった。【写真】沢村一樹が「すごい可愛い」と絶賛する元坂道アイドル◆沢村一樹がチーフ監督「水曜日、私の夫に抱かれてください」本作は、妻からの依頼で“公認不倫”を言われるがままに続