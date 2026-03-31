ボーイズグループNCTのメンバー、マークが金浦（キンポ）国際空港に登場した。3月31日、マークは金浦国際空港を通じて、中国・上海に向かった。彼は上海ファッションウィークの2026年秋冬ファッションショーに出席する。【写真】マーク、イルミネーションより輝く“彼氏風SHOT”写真のなかのマークは、赤茶色のライダースジャケットに白いシャツとジーンズ、を合わせ、強い印象になりがちなファッションを上品にまとめた。（写真提