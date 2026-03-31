女優ク・ヘソンが、ダイエットを経てさらに磨きのかかった美貌を披露した。3月31日、ク・ヘソンは自身のインスタグラムを更新し「毛穴ショット」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】「夫が女優と浮気した」泥沼離婚したク・ヘソンの“暴露戦”公開された写真には、温かな日差しを浴びながら自撮りをするク・ヘソンの姿が収められている。彼女の透き通るような白い肌に鮮やかなレッドリップが映え、視線を集めた