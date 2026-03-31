株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲株式会社と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」を、2026年4月7日（火）から全国のセブン-イレブンで順次発売する。【画像】この記事の写真を全て見る水素焙煎コーヒーは、焙煎工程で二酸化炭素（CO2）を排出しない技術を用いた革新的な商品。UCCが世界で初めて量産化に成功した「大型水素焙煎機」を使用している。セブン‐イレブンでは、2025年10月にホット