リニューアルした高松空港の到着ロビー 観光客をわくわくさせようと、香川の玄関口「高松空港」の到着ロビーの展示がリニューアルされました。 （柳下遥リポート）「到着口を出てすぐのところに新しくできたのが、こちらの17市町の観光地パネルです。これから始まる旅の前に各市町の魅力を知ることができます」 香川県の魅力を市や町ごとに紹介する「空の駅かがわ」です。2階の「出発