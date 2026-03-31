【GSIクレオス：「重点商品中心の生産体制のご案内」】 3月31日 告知 GSIクレオスは、2026年4月より当面の間、重点商品を中心とした生産体制になることを告知した。 今回発表された内容によると、昨今の中東情勢の悪化により、原油および石油化学系原材料の調達環境が急速に不安定化しており、塗料や容器原材料の十分な確保が不透明な状況となっているため、安定した生産・出荷を継続するため