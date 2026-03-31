福岡市の九州大学病院で、患者のスマートフォンを無断で持ち出し、30万円分の電子マネーを自分のアカウントに送金したとして、看護師が懲戒解雇されました。3月30日付で懲戒解雇となったのは、九州大学病院に勤務する40代の男性看護師です。九州大学によりますと、男性看護師はおととし5月、夜間勤務中に入院患者のスマートフォンを無断で持ち出し、電子マネー30万円分を自分のキャッシュレス決済サӦ