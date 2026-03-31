【新華社ウルムチ3月31日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるコルガス口岸（通関地）で今年に入り、果物・野菜の輸出が急増している。1〜2月の輸出量は13万7千トンで、前年同期比29.3％増となった。（記者/周生斌）