角川ドワンゴ学園は、大阪市内で3月25日に『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部合同卒業式』を挙行し、在学中に目覚ましい活動や成果を収めた生徒を特別表彰した。N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”。今年度はN高・S高・R高ら1万1141人、N中等部から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了を迎え、大阪の会場やオンラインで式を迎えた。毎年異なる地域の都市で卒業