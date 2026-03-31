俳優でグラビアでも活躍する和泉芳怜が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）の人気企画「美女地図」に登場し、春らしい柔らかな魅力を披露している。【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々和泉は2004年、神奈川県生まれ。2021年に「ミスマガジン2021」グランプリを獲得し、以降は正統派グラビアクイーンとして注目を集めてきた。現在は俳優としても活動の幅を広げている。誌