お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、30日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』に出演。自身の“若手時代”を振り返る一幕があった。【画像】太田光が激動の若手時代を回顧「芸人として終わった瞬間」も激白芸歴3年目の若手芸人から寄せられた「売れた後に『売れていない時代に同期と自分はここが違った』という明確なことはなんでしょうか？」との質問を受け、太田は「売れ方みたいなのは考えて