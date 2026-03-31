高知県は31日、県内の障害者福祉施設で今年1月、利用者が死亡したと明らかにした。利用者が住んでいた自治体が調査し、職員による身体的、性的虐待などがあったと認定し、県に報告。県は監査を実施し、行政処分を検討している。