西地区首位の神戸は4月1日にホームで清水と対戦する。前回対戦時は試合早々の数的不利の影響もあって0―1。90分間で唯一黒星を付けられた相手へのリベンジに燃える。敵将は昨季まで神戸を率いた吉田孝行前監督。神戸時代と同じようにロングボールと球際の戦いを重視したサッカーを展開する。事実、2月の対戦時もFWオ・セフンがロングボールを競った後のセカンドボールを拾われ、DF山川哲史が相手を倒してしまい一発退場。その