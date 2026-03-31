３１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８２２円１３銭（１・５８％）安の５万１０６３円７２銭だった。４営業日連続で値下がりした。前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが出たことで、日経平均の下げ幅は一時、１３００円を超えた。しかし、トランプ米大統領がイランに対する軍事攻撃の終了を示唆したと一部で報じられたことで、原油価格が下落。日経平