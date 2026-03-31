イタリア出身コスプレイヤー、ユリコタイガー（32）が31日、Xを更新。就労ビザなどの問題で日本を離れなければならない可能性があると明かした。ユリコタイガーは「今月をもって、私はこれまで所属していたMETEORA stを離れることになりました」と所属事務所を退所することを報告。「今回の決定について、明確で具体的な理由は提示されず、またビザの更新もサポートしていただけないとの説明を受けました。そのため現在、日本での