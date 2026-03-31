「もっとあっちで泳ぎなさいよ」【写真】エサを見つけると、集まってきますこんなひと言とともに投稿されたのは、金魚たちが水槽内の一角に縦に整列し、こちらをじっ、と凝視しつつ泳いでいる写真。「X」で注目を集めました。丸々したフォルムといい、つぶらな瞳といいなんだかとてもユーモラスで可愛らしいですね。「お団子みたいですねー」「金魚トーテムポール」「金魚ってニンゲンのこと観察してきますよね」一列に並んだ金